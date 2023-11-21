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        Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı

        TOKAT'ayıkılıp yerine yapacak olan yeni okulun temel kazısında, tarihi hamama ait kalıntılar bulundu. Tokat Valisi Numan Hatipooğlu, "Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız. Açık hava müzesi haline getireceğiz´´ dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:20
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        Okul temel kazısında 5 asırlık hamam ortaya çıktı
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        TOKAT'ayıkılıp yerine yapacak olan yeni okulun temel kazısında, tarihi hamama ait kalıntılar bulundu. Tokat Valisi Numan Hatipooğlu, "Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız. Açık hava müzesi haline getireceğiz´´ dedi.

        Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi, bir yıl önce boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım çalışması tamamlandıktan sonra yeni okul yapılması için temel kazısı yapıldı. Kazı sırasında tarihi duvar kalıntılarına rastlanınca inşaat durduruldu ve Tokat Müzesi arkeologları tarafından çalışma başlatıldı. Kalıntıların, Sultan II. Beyazıt dönemine ait olduğu düşünülen ve Hazinedar Başı Firuz Ağa tarafından 1485 yılında inşa edildiği tahmin edilen Tahtakale Hamamı´na ait olabileceği üzerinde yoğunlaşan ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Atatürk Lisemiz depreme dayanıksız olduğu için yıkıldı. Yerine yenil okul için yapılan temel kazısında bazı tarihi kalıntılar bulundu. Temelde çıkan tarihi eserlerden buraya yapılaşma yasağı uygulandı. Tokat´ımıza yeni bir değer kazandırmak için söz konusu alanda şu an itibarıyla kazı çalışmaları yapıyoruz. Burada eski bir hamam kalıntısı var. Bu hamam kalıntısını tamamen ortaya çıkaracağız. Tokat´ın en önemli turizm değerleri olan bölgede yeni bir teşhir alanı ve müze kazandıracağız. Araştırma kazılarımız devam ediyor. Açık hava müze haline getireceğiz´´ dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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