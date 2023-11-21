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        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü

        TOKAT'tahusumetlisi Şaban Yazar'ı (35) av tüfeği ile öldüren Furkan Gül (23), 7 dakika sonra ağabeyi Enes Yazar'ı (38) yaralayıp, kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, ifadesinde, Enes Yazar'ın, 2 yıl önce babasını tabanca ile yaraladığını, bu durumu öğrendikten sonra Samsun'dan geldiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:00
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        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü
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        TOKAT'tahusumetlisi Şaban Yazar'ı (35) av tüfeği ile öldüren Furkan Gül (23), 7 dakika sonra ağabeyi Enes Yazar'ı (38) yaralayıp, kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken, ifadesinde, Enes Yazar'ın, 2 yıl önce babasını tabanca ile yaraladığını, bu durumu öğrendikten sonra Samsun'dan geldiğini söyledi.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pazar ilçesi Üzümören beldesinde meydana geldi. Furkan Gül, sokak ortasında husumetlisi Şaban Yazar'ı av tüfeği ile vurdu. Gül, 7 dakika sonra da farklı bir noktada Yazar'ın ağabeyi Enes'i av tüfeği ile yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralı 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Yazar, hayatını kaybetti; Enes Yazar da Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan şüpheli, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

        'SAMSUN'DAN TOKAT'A GELDİM'

        Furkan Gül, ifadesinde, arazi meselesi nedeniyle Yazar ailesi ile husumetli olduklarını, 2021'de Enes Yazar'ın babası Mustafa Gül'ü tabanca ile yaraladığını, o dönemde askerde olduğunu söyledi. 2 hafta önce Samsun'a çalışmaya gittiğini, burada babasının Enes Yazar tarafından vurulduğunu yeni öğrendiği belirten Gül, "Bunu öğrenir öğrenmez Samsun'dan Tokat'a geldim. Beldede Şaban ile Enes Yazar'ı av tüfeği ile vurdum" dedi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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