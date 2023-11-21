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        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:08
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        Babasını vuran husumetlisini yaraladı, kardeşini öldürdü (2)
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        BABASIDAGÖZALTINA ALINDI

        Tokat'ta 7 dakika arayla Şaban Yazar'ı av tüfeği ile öldürüp ağabeyi Enes Yazar'ı da yaraladıktan sonra jandarmaya teslim olan Furkan Gül'ün babası Mustafa Gül de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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