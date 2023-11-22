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        Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde husumetli olduğu muhtar Duran Keleş´i (49) çay ocağında tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin N. (35), adliyeye sevk edildi. Hüseyin N.´nin jandarmadaki ifadesinde kendisi hakkındaki şikayetini geri çekmediği için muhtarla tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın kavgası sonrasında muhtar benim kendisine hakaret ettiğimi ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu nedenle tartıştık" dediği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:40
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        Muhtarı, şikayetini geri çekmediği için öldürmüş
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde husumetli olduğu muhtar Duran Keleş´i (49) çay ocağında tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin N. (35), adliyeye sevk edildi. Hüseyin N.´nin jandarmadaki ifadesinde kendisi hakkındaki şikayetini geri çekmediği için muhtarla tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın kavgası sonrasında muhtar benim kendisine hakaret ettiğimi ileri sürerek şikayetçi oldu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu nedenle tartıştık" dediği belirtildi.

        Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye 18 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde meydana geldi. Duran Keleş ve Hüseyin N. arasında Karaağaç İlkokulu´nda okuyan çocuklarının yaklaşık 1 ay önce okulda kavga etmesi nedeniyle husumet oluştu. Muhtar Keleş kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Hüseyin N.´den şikayetçi oldu. Daha önce de benzer suçlardan ceza alan Hüseyin N., muhtardan şikayetinden vazgeçmesini istedi. Ancak muhtar bu talebi kabul etmedi.

        Dün Fevzi Paşa Mahallesi muhtarı Keleş, sahibi olduğu berber dükkanı önünde tekstil işçisi Hüseyin N. ile yeniden tartıştı. Daha sonra çay ocağına giden ikilinin tartışması burada da sürdü. Tartışma sırasında Hüseyin N. yanındaki tabancayı çekip, Duran Keleş´e 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Keleş, kurtarılamadı.

        MUHTAR HAKARET SEBEBİYLE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

        Muhtarı vurduktan sonra kaçan Hüseyin N. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ormanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Hüseyin N., bugün yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Hüseyin N.´ye çelik yelek giydirildi.

        Daha önce hakaret ve 2 de basit yaralamadan suç kaydı bulunan Hüseyin N.´nin jandarmadaki ifadesinde, çocukların kavgası nedeniyle husumetli olduğu muhtarla kendisi hakkındaki şikayetini geri çekmediği için tartıştıklarını belirterek, "Muhtar hakaret ettiğimi iddia ederek benden şikayetçi olmuştu. Şikayetini geri çekmesini istedim. Bu sebeple tartıştık. Tartışma sırasında küfürleşme yaşandı. Tabancayı çıkarıp ateş ettim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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