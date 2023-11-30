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        Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'ta,karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:00
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        Tokat'ta TIR'la çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT'ta,karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat- Sivas karayolu İhsaniye köyü mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Tokat´a seyir halinde olan Cemalettin Arslan (35) yönetimindeki 60 AEH 490 otomobil, karşı yönden gelen Abubekir Soylu (35) yönetimindeki 46 N 4687 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hurdaya dönen otomobilde kimlikleri tespit edilmeyen 2 kişinin yaşamını yitirdiği, otomobil sürücüsü Cemalettin Arslan'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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