Çatından sarkıp, afiş asmaya çalıştı; o anlar kamerada
TOKAT'tahiçbirtedbir almadan çatıdan sarkıp, reklam afişi asmaya çalışan işçi, kamera ile görüntülendi.
TOKAT'tahiçbirtedbir almadan çatıdan sarkıp, reklam afişi asmaya çalışan işçi, kamera ile görüntülendi.
Zile ilçesi Amasya Caddesi'nde bir reklam firması çalışanı 3 katlı binanın çatısına çıktı. Çalışan, hiçbir tedbir almadan çatıdan sarkıp, reklam afişi asmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, afiş 30 dakikalık çalışma ile çatıya asıldı.
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