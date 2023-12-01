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        Çatından sarkıp, afiş asmaya çalıştı; o anlar kamerada

        TOKAT'tahiçbirtedbir almadan çatıdan sarkıp, reklam afişi asmaya çalışan işçi, kamera ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:30
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        Çatından sarkıp, afiş asmaya çalıştı; o anlar kamerada
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        TOKAT'tahiçbirtedbir almadan çatıdan sarkıp, reklam afişi asmaya çalışan işçi, kamera ile görüntülendi.

        Zile ilçesi Amasya Caddesi'nde bir reklam firması çalışanı 3 katlı binanın çatısına çıktı. Çalışan, hiçbir tedbir almadan çatıdan sarkıp, reklam afişi asmaya çalıştı. O anlar kameraya yansırken, afiş 30 dakikalık çalışma ile çatıya asıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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