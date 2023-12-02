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        4 araç ve tarım aletleri, yangında zarar gördü

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde çıkan yangında 1 hafif ticari araç 2´si kamyonet 1´i traktör ile tarım aletleri zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:50
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        4 araç ve tarım aletleri, yangında zarar gördü
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde çıkan yangında 1 hafif ticari araç 2´si kamyonet 1´i traktör ile tarım aletleri zarar gördü.

        Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi´nde saat 04.30 sıralarında İbrahim Şahin´in garajında 58 EH 931 plakalı hafif ticari araç alev aldı. Büyüyen alevler, yanındaki 2 kamyonet ve traktöre de sıçradı. İhbar üzerine adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 araç ve tarım aletlerinde zarar oluştu.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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