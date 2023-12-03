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        Otomobil dereye düştü; sürücü yaralandı

        TOKAT´ınErbaa ilçesinde İmbat Deresi'ne düşen otomobilin sürücüsü Ersin Erdönmez (30),  yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:30
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        Otomobil dereye düştü; sürücü yaralandı
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinde İmbat Deresi'ne düşen otomobilin sürücüsü Ersin Erdönmez (30),  yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Kelkit Mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ersin Erdönmez yönetimindeki 60 AAY 344 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 metre yükseklikten İmbat Deresi'ne uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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