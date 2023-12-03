Otomobil dereye düştü; sürücü yaralandı

TOKAT´ınErbaa ilçesinde İmbat Deresi'ne düşen otomobilin sürücüsü Ersin Erdönmez (30), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kelkit Mahallesi Kırkpınar Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ersin Erdönmez yönetimindeki 60 AAY 344 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 3 metre yükseklikten İmbat Deresi'ne uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.