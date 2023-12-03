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        Tokat´ta 33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı

        TOKAT´ınErbaa ilçesinden İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsüne, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. 33 yolcu 1 saat bekledikten sonra firmanın başka bir otobüsüyle yola çıktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 22:30
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        Tokat´ta 33 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne tüfekle ateş açıldı
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        TOKAT´ınErbaa ilçesinden İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsüne, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. 33 yolcu 1 saat bekledikten sonra firmanın başka bir otobüsüyle yola çıktı. 

        Olay bu akşam saat 19.30 sıralarında D-100 karayolu Hacıpazarı köyü yakınlarında meydana geldi. İlçedeki otogardan İstanbul´a gitmek için ayrılan Hakan Başara yönetimindeki 60 KL 017 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Hacıpazar köyü yakınlarında tüfekle ateş açıldı. İçinde 33 kişinin bulunduğu otobüsün motor kapağını delen saçmalar aracın mazot filtresine hasar verdi. Olayın ardından otobüsün şoförü yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra aracı durdurdu. 

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. İstanbul´a giden yolcular yaklaşık 1 saat otobüste bekledi. Daha sonra firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yolcular İstanbul'a gönderildi. Jandarma ekiplerince D-100 yolu kenarında yapılan aramada 3 adet tüfek kartuşu buldu. Otobüse ateş eden kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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