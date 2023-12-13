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        Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren seyyar satıcı yaralandı

        TOKAT´ın Erbaa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabından `yarın tutuklamam var´ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y. (47), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahale edip, üzerindeki alevleri söndürdüğü Hakan Y., hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:50
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        Üzerine benzin döküp kendini ateşe veren seyyar satıcı yaralandı
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        TOKAT´ın Erbaa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabından `yarın tutuklamam var´ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y. (47), üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahale edip, üzerindeki alevleri söndürdüğü Hakan Y., hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gazi Bulvarı´nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabında `yarın tutuklamam var´ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y., bulvarda üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yaralanan Hakan Y., Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi.

        BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

        Zabıta ekiplerinin Hakan Y.´nin seyyar tezgahını kaldırdığı için kendisini ateşe verdiği iddiaları üzerine Erbaa Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi bir sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazar yerinde bulunmaktadır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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