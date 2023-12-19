Belediyenin tadilatını yaptığı tarihi konakta yangın

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Niksar ilçesi Karşıbağ Mahallesi'nde, Niksar Belediyesi tarafından tadilatı tamamlanan ve 'mahalle konağı' olarak kullanılması planlanan tarihi binada, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında, bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.