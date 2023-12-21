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        24 saat önce yeniledikleri yol tabelasının kurşunlanmasına video kaydıyla tepki gösterdi

        TOKAT'ta, 24 saat önce yenilenen, tehlikeli viraj levhasının kurşunlanıp zarar verilmesine kara yolları çalışanları çektikleri video ile tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:05
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        24 saat önce yeniledikleri yol tabelasının kurşunlanmasına video kaydıyla tepki gösterdi
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        TOKAT'ta, 24 saat önce yenilenen, tehlikeli viraj levhasının kurşunlanıp zarar verilmesine kara yolları çalışanları çektikleri video ile tepki gösterdi.

        Turhal ilçesi Yazıtepe köyü grup yolunda, Karayolları ekipleri yol levhalarını yenilemek için çalışma yaptı. Yenilenen levhaları kontrol amacıyla 24 saat sonra bölgeye giden ekipler, tehlikeli viraj levhasının kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanmış olduğunu gördü. Cep telefonu kamerasıyla video kaydeden ekipten Enes Sığırcıer, "Daha 24 saat geçmeden levhaya 4 tane kurşun atılmış. Böyle bir devlet hainliği olmaz. İnsan Allah'tan korkar? Sizin vicdanınız yok" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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