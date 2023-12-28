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        Otomobil uçuruma yuvarlanıp alev aldı: 4 yaralı

        TOKAT´ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:24 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:25
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        Otomobil uçuruma yuvarlanıp alev aldı: 4 yaralı
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        TOKAT´ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçuruma yuvarlandıktan sonra yanmaya başladı. Kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Yolustü köyü mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Erdoğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, araçta bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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