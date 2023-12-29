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        Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:25
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        Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
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        TOKAT'ın Zile ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Zile ilçesi İstasyon Mahallesi Selağzı kavşağında meydana geldi. Husumetli olan Yıldıztepe köyü muhtarı Hasan Özer Kabay (43) ile Salih Akarsu (22), kavşakta karşılaşınca, önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada Kabay ile Akarsu ile Ali Öztürk (22), Nihat Kabay (19) ve Kadir Özpolat yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Kabay ile Akarsu, kaldırıldıkları Zile Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay sonrası Zile Devlet Hastanesi'ne gelen iki ailenin bireyleri arasında yine kavga çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Ekipler, hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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