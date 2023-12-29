Tokat´ta yılbaşı öncesi 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
TOKAT´ta yılbaşı önce jandarmanın düzenlediği operasyonda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
TOKAT´ta yılbaşı önce jandarmanın düzenlediği operasyonda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda yılbaşı öncesi Turhal ve Zile ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
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