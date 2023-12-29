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        Tokat´ta yılbaşı öncesi 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

        TOKAT´ta yılbaşı önce jandarmanın düzenlediği operasyonda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:05
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        Tokat´ta yılbaşı öncesi 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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        TOKAT´ta yılbaşı önce jandarmanın düzenlediği operasyonda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda yılbaşı öncesi Turhal ve Zile ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 686 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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