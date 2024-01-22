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        Tokat´ta buzlanma nedeniyle tomruk yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

        TOKAT´ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu çevre yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 04:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 04:35
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        Tokat´ta buzlanma nedeniyle tomruk yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
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        TOKAT´ta kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle tomruk yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu çevre yolu ulaşıma kapandı

        Kaza, gece saatlerinde Tokat- Sivas çevre yolu kavşağında yaşandı. Kent genelinde yağan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çevre yolunda seyir halinde olan Muhammet Sürlü (26) idaresindeki 37 LK 153 plakalı tomruk yüklü TIR, kar ve yağışı ve buzlanma nedeniyle çevre yolu girişinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. TIR'da bulunan tomruklar yola saçıldı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada yol ulaşıma kapatıldı. TIR'ın çekilip, yolun açılması için çalışma başlatıldı. Ayrıca kent genelinde karayollarında tuzlama çalışması aralıksız sürdürülüyor.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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