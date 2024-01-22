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        Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü

        TOKAT'ta, çocuk parkının istinat duvarı çöktü. Çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:45
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        Tokat'ta çocuk parkında istinat duvarı çöktü
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        TOKAT'ta, çocuk parkının istinat duvarı çöktü. Çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Güneşli Mahallesi´nde dün yaşandı. Parkın istinat duvarı bir anda çöktü. Yağışlardan kaynaklandığı tahmin edilen çökme sırasında parkta çocuk bulunmadığı öğrenildi. Tokat Belediyesi ekipleri çökme yaşanan parkta önlem aldı. Çökme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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