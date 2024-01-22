Tokat´ta heyelan; düşen kayalar, ulaşımı aksattı
TOKAT´ın Almus ilçesinde yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı, trafikte aksamalar yaşandı.
TOKAT´ın Almus ilçesinde yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı, trafikte aksamalar yaşandı.
Almus ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur ve kar nedeniyle Almus- Tokat Karayolu üzerinde bulunan yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna yuvarlandı. Olay sırasında şans eseri karayolunda araç bulunmazken, ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Tokat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaya parçaları temizlendi.
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