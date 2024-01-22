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        Tokat´ta heyelan; düşen kayalar, ulaşımı aksattı

        TOKAT´ın Almus ilçesinde yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı, trafikte aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:15
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        Tokat´ta heyelan; düşen kayalar, ulaşımı aksattı
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        TOKAT´ın Almus ilçesinde yağışlar nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı, trafikte aksamalar yaşandı.

        Almus ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur ve kar nedeniyle Almus- Tokat Karayolu üzerinde bulunan yamaçtan kopan kaya parçaları, kara yoluna yuvarlandı. Olay sırasında şans eseri karayolunda araç bulunmazken, ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve Tokat İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kaya parçaları temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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