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        Yangında mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

        TOKAT'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında çıkan yangın, zarara neden oldu. Dumandan etkilenen köpeği ise itfaiyeciler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 27.01.2024 - 14:55
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        Yangında mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı
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        TOKAT'ta, Hüseyin Akbaş Spor Salonu inşaatında çıkan yangın, zarara neden oldu. Dumandan etkilenen köpeği ise itfaiyeciler kurtardı.

        Yeniyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nun inşaatında, yangın çıktı. Şantiyenin yemekhane bölümündeki yangını gören işçiler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumanların arasında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı. Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışmasından sonra söndürüldü. Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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