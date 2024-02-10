Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Berkay Polat (16) yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Motosiklete, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay Polat ve arkasında bulunan Hasan Ertekin (17), yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.