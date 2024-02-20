Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 2 katlı evde yangın; dede öldü, torunu yaralı

        TOKAT'ta2 katlı evde çıkan yangında Mustafa Çakmaktepe (70), hayatını kaybetti, pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe (21) yaralandı. Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Akın Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Mustafa Çakmaktepe'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Tokat Belediyesi ve Çamlıbel Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evin alt katında oturan 4 kişi, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Evin üst katında yaşayan Mustafa Çakmaktepe, yangında hayatını kaybetti. Pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, 1 samanlık, yan taraftaki 2 garaj ve 2 depo zarar gördü. Çakmaktepe'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 2 katlı evde yangın; dede öldü, torunu yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT'ta2 katlı evde çıkan yangında Mustafa Çakmaktepe (70), hayatını kaybetti, pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe (21) yaralandı. Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Akın Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Mustafa Çakmaktepe'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Tokat Belediyesi ve Çamlıbel Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evin alt katında oturan 4 kişi, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Evin üst katında yaşayan Mustafa Çakmaktepe, yangında hayatını kaybetti. Pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, 1 samanlık, yan taraftaki 2 garaj ve 2 depo zarar gördü. Çakmaktepe'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        Köyde çıkan yangın faciayla sonuçlandı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sulusaray İlçe Özel İdaresi araç parkına kepçe ekledi
        Sulusaray İlçe Özel İdaresi araç parkına kepçe ekledi
        Almus'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı
        Almus'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı
        Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı, adaylıktan çekildi
        Yeniden Refah Partisi'nin Tokat Belediye Başkan Adayı, adaylıktan çekildi
        Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş vefatının 35. yılında Tokat'taki kabri başın...
        Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş vefatının 35. yılında Tokat'taki kabri başın...
        "Huzur Şehri Tokat Projesi"nin tanıtımı yapıldı
        "Huzur Şehri Tokat Projesi"nin tanıtımı yapıldı