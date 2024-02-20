Tokat'ta 2 katlı evde yangın; dede öldü, torunu yaralı

TOKAT'ta2 katlı evde çıkan yangında Mustafa Çakmaktepe (70), hayatını kaybetti, pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe (21) yaralandı. Merkeze bağlı Çamlıbel beldesi Akın Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında, Mustafa Çakmaktepe'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye Tokat Belediyesi ve Çamlıbel Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evin alt katında oturan 4 kişi, kendi imkanları ile dışarı çıktı. Evin üst katında yaşayan Mustafa Çakmaktepe, yangında hayatını kaybetti. Pencereden atlayan torunu Goncagül Çakmaktepe ise hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 1 ev, 1 ahır, 1 samanlık, yan taraftaki 2 garaj ve 2 depo zarar gördü. Çakmaktepe'nin cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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