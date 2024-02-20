Mezarlığın metal kapılarını çalma girişimi kamerada TOKAT'ın Erbaa ilçesinde mezarlığın 2 demir kapısı, 3 kişi tarafından yerinden sökülüp taşınmaya başladı. Şüpheliler olay yerine gelenleri görünce kapıları bırakıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehir Mezarlığı'nın A Kapısı'nda yaşandı. 3 kişi, mezarlığın 2 metal kapısını yerinden söküp taşımaya başladı. Bu sırada mezarlığın karşısındaki evin önüne gelen motosikleti gören 3 kişi, kapıları bırakıp evin önündeki garaja saklandı. Motosiklettekilerin eve geldiğini anlayan 3 kişi söktükleri kapıları olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:45 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL