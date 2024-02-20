Mezarlığın metal kapılarını çalma girişimi kamerada
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde mezarlığın 2 demir kapısı, 3 kişi tarafından yerinden sökülüp taşınmaya başladı. Şüpheliler olay yerine gelenleri görünce kapıları bırakıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehir Mezarlığı'nın A Kapısı'nda yaşandı. 3 kişi, mezarlığın 2 metal kapısını yerinden söküp taşımaya başladı. Bu sırada mezarlığın karşısındaki evin önüne gelen motosikleti gören 3 kişi, kapıları bırakıp evin önündeki garaja saklandı. Motosiklettekilerin eve geldiğini anlayan 3 kişi söktükleri kapıları olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde mezarlığın 2 demir kapısı, 3 kişi tarafından yerinden sökülüp taşınmaya başladı. Şüpheliler olay yerine gelenleri görünce kapıları bırakıp kaçtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Şehir Mezarlığı'nın A Kapısı'nda yaşandı. 3 kişi, mezarlığın 2 metal kapısını yerinden söküp taşımaya başladı. Bu sırada mezarlığın karşısındaki evin önüne gelen motosikleti gören 3 kişi, kapıları bırakıp evin önündeki garaja saklandı. Motosiklettekilerin eve geldiğini anlayan 3 kişi söktükleri kapıları olay yerinde bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 3 kişinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.