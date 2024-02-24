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        Profesörden tarihi eserlerin üzerine mesaj yazanlara tepki: Mesajları telefonlarınızdan ya da billboardlara yazın

        TOKAT'ınNiksar ilçesinde 13'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 8 kemerli Talazan Köprüsü'ne sprey boya ile yazı yazıldı. Tepki çeken olayla ilgili Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Tarihi eserlerin üzerlerine sevdiklerinize mesaj yazmayın. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı yazın ya da billboardlara yazın. Bu tarihi eserler bizim geçmişimiz açısından çok önemli" dedi. Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerinde bulunan Selçuklu eseri Talazan Köprüsü 5,5 metre genişliğe ve 161 metre uzunluğa sahip. Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan köprü, yüzlerce yıl şehirler arasındaki ulaşımın sağlanması için kullanıldı. Köylerin ulaşım ihtiyacı için kullanılmaya devam edilen Talazan Köprüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Son zamanlarda Talazan Köprüsü'nün üzerine kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Talazan Köprüsü'nün Tokat'ın en önemli köprülerinden biri olduğunu söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Talazan Köprüsü 800 yıllık bir mazisi vardır. Tarihi eserler bizlere atalarımızdan bir emanettir. Ama gelecek nesillere aktarmamız gereken bir mirastır aynı zamanda. Bu yapılar bizim tarihi kültürümüzdür. Bu coğrafyanın yapısı anlamında da bu tarihi eserler önemlidir. En son 1983 yılında kültürel varlıkların korunmasına yönelik bir kanun çıkarılmıştır. Tarihi eserlere zarar vermenin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin gün para cezasına kadarda bu kanunda yazılıdır. Ama buna ceza olarak bakmamak gerekiyor. Bununla ilgili bilinçlendirmek gerekiyor. Bu eserlerin yüzeylerinde sprey boyalarla verilen tahribatın temizlenmesi çok maliyetli, devlete çok fazla küflet getiriyor. Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Tarihi eserlerin üzerlerine sevdiklerinize mesaj yazmayın. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı yazın ya da billboardlara yazın. Bu tarihi eserler bizim geçmişimiz açısından çok önemli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:10
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        Profesörden tarihi eserlerin üzerine mesaj yazanlara tepki: Mesajları telefonlarınızdan ya da billboardlara yazın
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        TOKAT'ınNiksar ilçesinde 13'üncü yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan 8 kemerli Talazan Köprüsü'ne sprey boya ile yazı yazıldı. Tepki çeken olayla ilgili Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Tarihi eserlerin üzerlerine sevdiklerinize mesaj yazmayın. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı yazın ya da billboardlara yazın. Bu tarihi eserler bizim geçmişimiz açısından çok önemli" dedi. Niksar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Kelkit Çayı üzerinde bulunan Selçuklu eseri Talazan Köprüsü 5,5 metre genişliğe ve 161 metre uzunluğa sahip. Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan köprü, yüzlerce yıl şehirler arasındaki ulaşımın sağlanması için kullanıldı. Köylerin ulaşım ihtiyacı için kullanılmaya devam edilen Talazan Köprüsü, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Son zamanlarda Talazan Köprüsü'nün üzerine kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Talazan Köprüsü'nün Tokat'ın en önemli köprülerinden biri olduğunu söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Talazan Köprüsü 800 yıllık bir mazisi vardır. Tarihi eserler bizlere atalarımızdan bir emanettir. Ama gelecek nesillere aktarmamız gereken bir mirastır aynı zamanda. Bu yapılar bizim tarihi kültürümüzdür. Bu coğrafyanın yapısı anlamında da bu tarihi eserler önemlidir. En son 1983 yılında kültürel varlıkların korunmasına yönelik bir kanun çıkarılmıştır. Tarihi eserlere zarar vermenin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin gün para cezasına kadarda bu kanunda yazılıdır. Ama buna ceza olarak bakmamak gerekiyor. Bununla ilgili bilinçlendirmek gerekiyor. Bu eserlerin yüzeylerinde sprey boyalarla verilen tahribatın temizlenmesi çok maliyetli, devlete çok fazla küflet getiriyor. Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Tarihi eserlerin üzerlerine sevdiklerinize mesaj yazmayın. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı yazın ya da billboardlara yazın. Bu tarihi eserler bizim geçmişimiz açısından çok önemli" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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