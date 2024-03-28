Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "30 büyükşehirden yalnızca 11'i CHP'li olmasına rağmen, toplam borcun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait. Ankara için durum daha da vahim. 30 büyükşehrin toplam borcun yüzde 25'i tek başına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tokat'a geldi. Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılanan Bakan Işıkhan, Tokat Belediyesi Nikah Salon'unda 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan buradaki konuşmasında, "Geçtiğimiz gün belediyelerin SGK'ya olan borçları hakkında bir açıklama yapmıştık. Bu açıklamamız oldukça ses getirdi. Milletimizin de bir hayli dikkatini çekti. Dedik ki; SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin 5'i de CHP belediyesi ve her geçen gün CHP'li belediyelerin borçları giderek artıyor. Hatta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu o kadar vahim hale geldi ki, toplam borcu son 5 yılda 20 katına çıkmış. Ankara büyükşehir iflasa sürükleniyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BORCU 4,5 MİLYAR LİRA 30 büyükşehir belediyesinin borcunun açıklanması yönünde bir talep geldiğini söyleyen Bakan Işıkhan, “Ben de şimdi, büyükşehir borçları ile ilgili bilgileri vermek istiyorum. Aziz milletimiz, görsün, takdir etsin. Ankara, İzmir, İstanbul, Adana büyükşehir belediyelerinin borcu tüm büyükşehirleri aşmış durumda, Türkiye'de 30 büyükşehir belediyesi var. Bu 30 belediyenin toplam borcu 20 milyar lira. 30 büyükşehirden 11'i CHP'li. ve bu 11 CHP'li belediyenin toplam borcu 15 milyar lira. Yani; 30 büyükşehirden yalnızca 11'i CHP'li olmasına rağmen, 30 büyükşehir belediyesinin toplam borcunun yüzde 75'i tek başına CHP'ye ait. Ankara için durum daha da vahim. 30 büyükşehrin toplam borcunun yüzde 25'i tek başına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 4,5 milyar lira ve CHP’li olmayan 19 büyükşehir belediyesinin tamamının borcu toplamına eşit düzeyde. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum" diye konuştu.

ÜLKEMİZİN DE BU VİZYONSUZLUKTAN ARTIK KURTULMAYA İHTİYACI VAR Bakan Işıkhan, CHP’nin zihniyet değişimine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ortada borcunu 20 kata kadar artıran bu belediyelerin yaptıkları elle tutulur bir hizmet de yok, yatırım da yok. Peki, bu kadar parayı nereye harcıyorlar? Bu çok haklı ve yerinde bir soru. Bu kritik sorunun cevabını da ben aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Diğer yandan, büyüklükleri bakımından önemli olan büyükşehirlerin CHP'li ilçeleri için de tablo; Ankara'yla, İstanbul'la, İzmir'le aynı derecede kötü vaziyette. Bu kadar yatırım, hizmet olmayıp da bu kadar borca batmanın tek bir açıklaması olabilir; belediyeyi talan etmek. Bir de şunu söylüyorlar; neden seçim öncesinde bu konuda açıklama yapmışız. Bu konu, sık sık gündeme gelen bir konu ve herkesin az çok bildiği bir şey. Bu kez ciddi bir şekilde kamuoyunda yankı bulmuş olması, gerçeği değiştirmiyor. CHP'nin, böyle bahanelerin arkasına sığınmak yerine artık bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacı var. Ülkemizin de bu vizyonsuzluktan artık kurtulmaya ihtiyacı var” dedi.

‘YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK’ Bakan Işıkhan, 31 Mart sonrası Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını ümit ettiğini belirterek, “Biz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu borçların tahsili noktasında elbette ki gereğini yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmak için, onca felakete, onca badireye rağmen var gücüyle çalışırken; bizi paçalarımızdan aşağı çeken her ne varsa o engellerden kurtulmamız gerekiyor. Bu farkındalıkla inşallah 31 Mart akşamı itibarıyla; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerimizin gerçek belediyecilikle, ülkemizin kalkınmasına köstek değil destek olacağı, yeni bir döneme başlayacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu.