Tokat'ta 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Fevzi Paşa Mahallesi Erek Caddesi üzerinde bulunan Durmuş Korucu’ya ait 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bütün çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Apartmanın çatısında ve Mustafa Işık’ın dairesinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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