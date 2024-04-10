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        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

        TOKAT'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:42 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:45
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        Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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        TOKAT'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Çakmak yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Nazife Çakmak hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Naimi Altay, Ebrar Altay, Eslem Altay, Ayşe Altay, Duran Çakmak ve Melisa Çakmak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 8 yaralı, ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Duran Çakmak, Eslem Altay ve Ayşe Altay’ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

        Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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