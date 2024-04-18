TOKAT’ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesine bağlı köylerde bazı evlerin ve iki caminin minaresi ile Yozgat’ta 2 katlı binanın yıkıldığı yönünde ihbar geldi. AFAD ekipleri bölgede saha taramalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada saat 18.11’de merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.99 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Tokat’ın yanı sıra Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Amasya, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar panik içerisinde sokaklara kaçıştı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "Şu an Sulusaray ilçesine gidiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz bölgede gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, depremin kent merkezinde de çok şiddetli hissedildiğini bildirdi.