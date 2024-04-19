Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Deprem bölgesi havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (2)

        YOLDAÇATLAKLAR OLUŞTUTokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan deprem sonrası, bazı yollarda çatlaklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:58 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesi havadan görüntülendi; yolda çatlaklar oluştu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOLDAÇATLAKLAR OLUŞTU

        Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesi olan deprem sonrası, bazı yollarda çatlaklar oluştu. Sulusaray ilçe merkezi ile Buğdaylı köyü 6'ncı kilometresi yolunda çatlaklar oluştu. Oluşan çatlaklar nedeniyle sürücüler tedirgin oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        İsrail'den İran'a İHA saldırısı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        6 soruda İsrail-İran gerilimi hakkında bilinenler
        Yunan basınından flaş benzetme
        Yunan basınından flaş benzetme
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Mayısta elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        Balyozlu saldırgan! Komşusunun kapısına dayandı, 4 kişiyi rehin aldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        Melek'in ablası: Bu çocuk cezasız kalmasın! "İnşallah trafik kazasında ölürüz!"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        "Olympiakos'a hediye verdi"
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        Lezzet keyfimizi kaçıran ne?
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        En popüler kahveler ve içerikleri!
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        Prof. Dr. Görür: Halkıma duyuru! "Tıpkı komedi gibi"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        "Oyuncularım stres yaptı"
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        Üzerinden plastik kelepçe ve makas çıktı! İşte taksici katilinin ifadesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        24 yaşındaki Asya'ya kıymıştı! Koca değil suç makinesi!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        Yapay zekanın kötüye kullanımı alarmı!
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        100 işçiden 16’sı "kıdem" alabiliyor
        Bu bölgelerde sağanak var
        Bu bölgelerde sağanak var

        Benzer Haberler

        Tokat Valisi Hatipoğlu Sulusaray depreminin ardından yapılan çalışmaları an...
        Tokat Valisi Hatipoğlu Sulusaray depreminin ardından yapılan çalışmaları an...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan Sulusaray depremiyle ilgili açıklama...
        Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'ndan Sulusaray depremiyle ilgili açıklama...
        Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü
        Tokat Sulusaray depreminde camiler ve kerpiç yapılar hasar gördü
        Depremin merkez üssü Sulusaray havadan görüntülendi
        Depremin merkez üssü Sulusaray havadan görüntülendi
        Tokat'taki Sebastapolis Antik Kenti depremlerde zarar görmedi
        Tokat'taki Sebastapolis Antik Kenti depremlerde zarar görmedi
        Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu
        Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu