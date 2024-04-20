Depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı

TOKAT’ın Sulusaray ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünün camisinin minaresi, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sulusaray merkezli depremde Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünün camisinin minaresi de hasar gördü. Yapılan incelemenin ardından, minarenin yıkılmasına karar verildi. Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.