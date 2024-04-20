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        Depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı

        TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:15 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:20
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        Depremde hasar gören minare, kontrollü olarak yıkıldı
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        TOKAT’ın Sulusaray ilçesinde önceki gün meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünün camisinin minaresi, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Sulusaray merkezli depremde Artova ilçesine bağlı Ağmusa köyünün camisinin minaresi de hasar gördü. Yapılan incelemenin ardından, minarenin yıkılmasına karar verildi. Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü olarak yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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