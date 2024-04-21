Tokat'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 15.03'te merkez üssü Tokat'ın Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. 12.38 km derinlikte gerçekleşen depremi evlerinde depremi hissedenler panikle sokaklara ve parklara çıktı. Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

TOKAT'ta, merkez üssü Turhal ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası halk parklara ve sokaklara çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.