Kazada ölen kurye Sefa'nın ailesinden otomobil sürücüsüne ev hapsi verilmesine tepki

SAMSUN'daehliyetsiz sürücü M.B.'nin (17) kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kazada ölen kurye Sefa Şerif Efe'nin (23) öldüğü kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baba Hacı Ömer Efe, "Oğlunun öldüğüne mi yanarsın? O çocuğun evinde keyif ettiğine mi yanarsın?" dedi. Savcılık ve ailenin avukatı, ev hapsi verilen M.B'nin tutuklanmasını talep etti.

Kaza, 19 Nisan’da gece saatlerinde Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosiklete, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada motosikletteki Efe yaralandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Sefa Şerif Efe, kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.B. işlemleri sonrası ev hapsi cezasına çarptırıldı. Sefa Şerif Efe ise memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 21 Nisan’da köy mezarlığında toprağa verildi.

DHA'ya konuşan ve "Bu dünyada adalet yerini nasıl bulur bilmiyorum" diyen Sefa Şerif Efe’nin annesi Songül Maraşlı Efe, “Ben yavrumu daha göremeyeceğim. Yavrumun kokusunu daha alamayacağım. Yüreğim yanıyor. Ölene kadar ben bu acıyla yaşayacağım. Ben Allah’ın adaletine güveniyorum. Bu dünyada adalet yerini nasıl bulur bilmiyorum. Ben onu Allah’ın adaletine gönderiyorum. Benim oğlumu cennetine alsın. Bana dayanma gücü versin. Ben onları Allah’a havale ettim. Hiçbir şey demiyorum. Benim yüreğim yandı. Yine de onun anasının yüreği yanmasın. Kötü söz söylemiyorum. Allah’a havale ediyorum” dedi.

Kendisinin ciğeri yanarken oğluna çarpan kişinin evinde keyif yaptığını söyleyen Hacı Ömer Efe de “Bir hatalı sollama. Bir gencin ehliyetsiz ve aşırı hız yapması yüzünden oğlumuzu kaybettik. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Oğluma vurup da ölümüne sebebiyet veren kişiye ev hapsi verildi. Oğlunun öldüğüne mi yanarsın o çocuğun evinde keyif ettiğine mi yanarsın. Vicdanlar rahat mı adalet rahat mı? Ben ona bir türlü anlam veremedim. Benim burada ciğerim yanarken adam evinde kahvesini içiyor, çayını içiyor, yemeğini yiyor keyif yapıyor. Benim oğlum kara toprağın altında yatıyor. Cezalar caydırıcı olsun. O kardeşlerimizin canları yanmasın. Anne, baba da biraz arabayı çocuklarına verirken dikkat etsinler. Ehliyeti var mı? Yaşı kurtarıyor mu? Bu çocuk nasıl araba kullanıyor. Bunu takip etsinler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Avukatımız konuyu takip ediyor. Bizi bilgilendiriyor. Karara itiraz edildi. Avukat bizi bilgilendirecek” diye konuştu.

'KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Sadece 17 yaşındaki sürücünün değil, ailesinin de suçlu olduğunu ifade eden Sefa Şerif Efe’nin ağabeyi Sabri Can Efe, “Bu bir kaza değil bu bir cinayet. Burada bir kasıt görüyoruz biz. Benim kardeşim ölmedi, öldürüldü. Bu suç sadece 17 yaşında bir çocuğun değil, ehliyetsiz bir çocuğa araba veren ailenin” dedi.

AİLENİN AVUKATI VE SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Karara kendilerinin yanı sıra savcılığın da itiraz ettiğini ifade eden ailenin avukatı Arslan Bolat, “Sefa’nın tek bir tane dahi kural ihlali yok. Yüzde yüz kusurlu olan kişi 17 yaşındaki sürücü ve ailesi. Şu anda o kişi ev hapsinde gününü gün ediyor. Ne yazık ki Sefa kara toprağın altında biz bunun için mücadele ediyoruz. Biz bugün itirazımızı yaptık. Mahkemeye dilekçemizi verdik. Savcılık da aynı şekilde itiraz etti. Bu olayın bir kaza gibi değil de aynı zamanda olası kast, bilinçli taksir düzeyinde bir kaza olarak algılanması gerektiği ile ilgili itirazları yaptılar. Tutuklanma talep ettik. Savcılık da tutuklanma talep etti. Sonucu merakla bekliyoruz. Adalete güveniyoruz. Ne olacağı noktasında da net bir şey söyleyemiyoruz ama hala da adalete güvenmeye devam etmek istiyoruz hep birlikte” diye konuştu.