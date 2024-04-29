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        Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Alper Şahin (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:15
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        Tokat'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Alper Şahin (38), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. Keçeci istikametinden ilçe merkezine ilerleyen Alper Şahin yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Sefer Korkmaz yönetimindeki 60 M 5204 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alper Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Alper Şahin’in cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü Sefer Korkmaz ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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