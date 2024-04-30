Tamirciye getirilen telefonun bataryası patladı
TOKAT'ta tamirciye bırakılan telefonun patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TOKAT'ta tamirciye bırakılan telefonun patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Turhal ilçesinde Yusuf Keklikçi’ye ait dükkana tamire getirilen telefonlardan birinden duman çıktığı fark edildi. İş yeri çalışanının eliyle yana ittiği telefonun ayrılan bataryası patladı. Patlama anı ve iş yeri çalışanlarının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.