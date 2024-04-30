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        Tamirciye getirilen telefonun bataryası patladı

        TOKAT'ta tamirciye bırakılan telefonun patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:19 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:20
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        Tamirciye getirilen telefonun bataryası patladı
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        TOKAT'ta tamirciye bırakılan telefonun patladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Turhal ilçesinde Yusuf Keklikçi’ye ait dükkana tamire getirilen telefonlardan birinden duman çıktığı fark edildi. İş yeri çalışanının eliyle yana ittiği telefonun ayrılan bataryası patladı. Patlama anı ve iş yeri çalışanlarının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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