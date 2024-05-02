Direkten düşen elektrik şirketi çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde dengesini kaybedince düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Güner'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Güner’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Güner'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Güner, ilçeye bağlı Çamlıbel köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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