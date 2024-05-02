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        Direkten düşen elektrik şirketi çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı

        TOKAT'ta, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitiren elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner (26), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:55
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        Direkten düşen elektrik şirketi çalışanı, son yolculuğuna uğurlandı
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        TOKAT'ta, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitiren elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner (26), toprağa verildi.

        Olay, dün Reşadiye ilçesi Çamlıkaya Yaylası'nda meydana geldi. İddiaya göre, elektrik şirketi çalışanı Sedat Güner, arıza gidermek için çıktığı 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde dengesini kaybedince düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Güner'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Güner’in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Güner'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Güner, ilçeye bağlı Çamlıbel köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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