Tokat'ta kazalar KGYS kameralarında

TOKAT'taki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Tokat'ta mart ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde, Tokat’taki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen 3 trafik kazasına yer verildi.

İlk kaza, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi üzerindeki caddede meydana geldi. Otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR’ın sıkıştırması sonucu yan dönüp, sürüklendi. İkinci kazada, özel halk otobüsü, önünde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, hasar meydana geldi. Son kazada ise, otomobil, sürücüsünün Behsat kavşağından dönüş yapmak istediği başka bir otomobile çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.