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        Tokat'ta kazalar KGYS kameralarında

        TOKAT'taki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:11 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:15
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        Tokat'ta kazalar KGYS kameralarında
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        TOKAT'taki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Tokat'ta mart ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde, Tokat’taki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen 3 trafik kazasına yer verildi.

        İlk kaza, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi üzerindeki caddede meydana geldi. Otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR’ın sıkıştırması sonucu yan dönüp, sürüklendi. İkinci kazada, özel halk otobüsü, önünde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada, hasar meydana geldi. Son kazada ise, otomobil, sürücüsünün Behsat kavşağından dönüş yapmak istediği başka bir otomobile çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluştu.

        Kazalar, ‘Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi’ notuyla paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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