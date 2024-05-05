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        Mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada yaralandı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada ev sahibi Duran Yıldız (62), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:35
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        Mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada yaralandı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, mutfaktaki gaz sıkışması kaynaklı patlamada ev sahibi Duran Yıldız (62), yaralandı.

        Olay, Erbaa ilçesi Kuruçay Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Duran Yıldız’a ait evin mutfağında gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi. Sesi duyan çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Yıldız, yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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