Tokat Organize Sanayi Bölgesi, Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı

Tokat Organize Sanayi Bölgesi (OSB), CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığı ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı. Bu sertifika ile Tokat OSB'de faaliyet gösteren 170 firma toplam 21 bin 800 MWh elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak.

Tokat OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen I-REC sertifikası teslim töreninde, CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül, Tokat Valisi ve aynı zamanda Tokat OSB Yönetim Kurulu Başkanı da olan Numan Hatipoğlu'na, Tokat OSB Yönetim Kurulu Üyeleri adına I-REC sertifikasını takdim etti.

Uluslararası Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası, RECs International tarafından geliştirilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemi. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan IREC Foundation tarafından verilen ve denetlenen bu sistemde, yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor. Yetkili enerji şirketleri de bu sertifikayı talep eden müşterilerinin elektrik enerjilerini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasına destek veriyor.

SERTİFİKAYA SAHİP OLAN ŞİRKETLER ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR ELDE EDİYOR Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketiciler bilinçli ve güvenilir bir seçim yapabiliyor. Aynı zamanda yeşil enerji kullanımının karbon salınımının azaltılmasına yönelik olumlu bir adım olması nedeniyle tüketici davranışını yeşil enerji kullanan tesisler için pozitif yönde etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, satın aldıkları ürünleri üreten tesislerin yenilenebilir enerji sertifikası almasını şart koşarken buna karşılık çeşitli avantajlar da sağlıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE KATKI SUNMAYI HEDEFLİYORUZ" Bu önemli adımın, Tokat OSB'nin çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil enerjiye olan taahhüdünün bir göstergesi olduğunu belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, “İklim değişikliği dünyanın en önemli sorunlarından biri. Biz de Organize Sanayi Bölgemizde ülkemize katma değer sağlarken çevre dostu uygulamalara öncelik vererek, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tükettiğimiz elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak üzere CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sertifika ile birlikte, Tokat OSB'de faaliyet gösteren firmalarımız toplamda 21 bin 800 MWh elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını taahhüt ediyor. Attığımız bu adımın, çevremizi koruma ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma konusundaki kararlılığımızı gösterdiğine inanıyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi ifade ederek CK Enerji Çamlıbel Elektrik'e bu süreçte verdikleri destek için teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

“ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ BÖLGESİ NİTELİĞİMİZİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ" I-REC'le bünyelerindeki 170 firmanın elektrik tüketimini yeşil enerjiden karşılamaya başlayacağını söyleyen Tokat OSB Bölge Müdürü Bilgehan Yakar da “Sadece Tokat OSB'de değil ülkemizde de enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bölgemizde yenilenebilir enerjiye olan ilginin arttığı bu dönemde gerek özel sektör gerekse devlet kanallı teşvikler ile önemli yatırımlar yapılmaktadır. Başta tekstil olmak üzere, mobilya, gıda, kimya, plastik, metal, gibi değişik sektörlerden 170'i aşkın firmada yaklaşık 9 bin kişinin çalıştığı karma yapıda bir OSB niteliğindeyiz. Önümüzdeki yıllarda katılımcı firmalarımızda yüksek teknolojiye dayalı üretim biçimlerinin artması perspektifinden yola çıkarak, bölgemizde insan kaynağımızı geliştirmeyi, dijital anlamda dönüşümümüzü başarmayı, çevreye duyarlı bir sanayi bölgesi niteliğimizi korumayı, bölgemizde ve yakın yerleşim alanlarında yaşayanların hayat kalitesini artırmayı gelişim eksenimiz olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.