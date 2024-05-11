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        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, sevk edildiği hastanede öldü

        TOKAT'ta cipiyle trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bayram Yıldız (65), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip, bariyere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:15
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        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, sevk edildiği hastanede öldü
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        TOKAT'ta cipiyle trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçiren Bayram Yıldız (65), direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçip, bariyere çarptı. Yıldız, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Niksar karayolunda meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan Bayram Yıldız yönetimindeki 60 AAG 005 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldız, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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