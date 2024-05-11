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        Tokat'ta sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

        TOKAT'ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu, birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 11.05.2024 - 22:50
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        Tokat'ta sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
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        TOKAT’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu, birçok ev ve iş yerlerini su bastı.

        Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı; birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak nedeniyle, yollar su ile kaplandı. İlçe merkezinde su seviyesi kaldırımlara kadar yükseldi. Cumhuriyet, Dinçerler ve Amasya caddelerinde seyir hakindeki araç sürücüleri, zor anlar yaşadı. Zile Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak ve yağmur sularını tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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