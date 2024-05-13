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        Virajı alamayan otomobil, karşıdan gelen cipe çarptı; 7 yaralı

        TOKAT'ta virajlı yolda savrularak karşı şeritten gelen cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 01:20 Güncelleme: 13.05.2024 - 01:25
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        Virajı alamayan otomobil, karşıdan gelen cipe çarptı; 7 yaralı
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        TOKAT'ta virajlı yolda savrularak karşı şeritten gelen cipin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaza saat 23.00 sıralarında Eski Turhal Yolu Fidanlık mevkisinde meydana geldi. Turhal istikametine seyir halinde olan Ferhat Evcimen (34) yönetimindeki 60 BD 711 otomobil virajlı yolda savrularak şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Niyazi Doğan (52) hakimiyetindeki 60 AFA 456 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ferhat Evcimen, Niyazi Erdoğan, İbrahim Dursun (40), Okan Ağcataş (34), Canan Doğan (47), Muhammet Emir Doğan (10) ve Eren Doğan (4) yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Canan Doğan’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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