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        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Şükrü Ünlü (73) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:45
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        Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Şükrü Ünlü (73) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Muzahattin Ünlü (54) yönetimindeki 60 KR 684 plakalı otomobil, yol kenarına park edilen Adem Koçoğlu’nun kullandığı 51 ABY 383 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ünlü yaralanırken, araçta sıkışan ağabeyi Şükrü Ünlü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muzahattin Ünlü sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Şükrü Ünlü’nün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu. TIR şoförü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

        Çevredeki bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıyan kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

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