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        Kavgada keser darbelsiyle başından yaralandı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada keserle başına vurulan Mert Torun (21) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:55
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        Kavgada keser darbelsiyle başından yaralandı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada keserle başına vurulan Mert Torun (21) yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi’nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp, küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun’a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun’un başına ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulnasla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayın ardından kaçan Bekir Y. ile Samet C. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden Samet C. ifadesinde Mert Torun’un kendisine telefonda küfür ettiğini bu sebeple saldırdığını söylediği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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