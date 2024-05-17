Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı (2)

Tokat'ınErbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Mert Torun'un başına keserle vurarak yaralayan Bekir Yıldırım ile Samet Can, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T tipi Cezaevine gönderildi.

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