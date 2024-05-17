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        Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı (2)

        TUTUKLANDILARTokat'ınErbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Mert Torun'un başına keserle vurarak yaralayan Bekir Yıldırım ile Samet Can, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T tipi Cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:33
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        Kavgada keser darbesiyle başından yaralandı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Tokat'ınErbaa ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Mert Torun'un başına keserle vurarak yaralayan Bekir Yıldırım ile Samet Can, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çamlıbel T tipi Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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