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        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama; 5'i asker 7 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:07 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:10
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        Tokat'ta jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama; 5'i asker 7 yaralı
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada 5'i asker 7 kişi yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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