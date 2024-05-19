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        Tokat'taki patlamaya ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli sorguda

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlaması sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli, Erbaa ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:25
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        Tokat'taki patlamaya ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli sorguda
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        TOKAT'ınErbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlaması sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli, Erbaa ilçesine getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, bazı yaralılarda uzuv kaybı olduğu öğrenildi.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet K. (63) ile oğlu Sefa Can K. (29), bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri giderken, piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandık büyük bir gürültü ile patladı.

        5 YARALI TOKAT'A SEVK EDİLDİ

        Patlamada Ahmet K., Sefa Can K. ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil, Tokat'taki hastanelere sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 jandarmanın durumunun iyi olduğu, Tokat'a sevk edilen yaralılarda ise uzuv kaybı yaşandığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        İLİŞKİ VE HUSUMET İDDİASI

        Olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen İsmail G. ile Turgay Ö., gece saatlerinde Samsun'da yakalanıp, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin sorguları sürerken, Sefa Can K. ile İsmail G.'nin eşi arasında ilişki olduğu, husumet sonucu olayın yaşadığı ihtimali değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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