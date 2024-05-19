Tokat'taki patlamaya ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli sorguda

TOKAT'ınErbaa ilçesinde bir bağ evinin bahçesine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlaması sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmasına ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli, Erbaa ilçesine getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, bazı yaralılarda uzuv kaybı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet K. (63) ile oğlu Sefa Can K. (29), bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca bahçelerinde kendilerine ait olmayan bir sandık bulunduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri giderken, piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı olduğu tahmin edilen sandık büyük bir gürültü ile patladı.

5 YARALI TOKAT'A SEVK EDİLDİ Patlamada Ahmet K., Sefa Can K. ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil, Tokat'taki hastanelere sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren 2 jandarmanın durumunun iyi olduğu, Tokat'a sevk edilen yaralılarda ise uzuv kaybı yaşandığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.