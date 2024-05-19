Tokat'taki patlamaya ilişkin Samsun'da yakalanan 2 şüpheli sorguda (2)

'ANKARA’DANBOMBA UZMANLARI GELDİ'

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile birlikte Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren Devriye Komutanı Jandarma Astsubay Mustafa Evkay ile Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Avcı’yı ziyaret etti.

Ankara’dan bomba uzmanlarının gelip inceleme yaptığını ifade eden Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, "Öncelikle tekrar geçmiş olsun diyorum. Burada 2 yaralımız var. Durumları gayet iyi buradaki arkadaşlarımızın. Ancak Tokat’taki yaralı jandarma personelimiz, vatandaşlarımızın tedavileri devam edecek. Bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. Diğer yandan Cumhuriyet Savcılığımızla birlikte jandarma gerekli tüm çalışmaları devam ettiriyor. Ankara’dan Jandarma Genel Komutanlığından gelen bomba imha ekipleri uzmanlarımız da bölgede çalışma yaptılar. Bunlarla ilgili delil toplama, olay yeri inceleme her türlü çalışmayı yaptı. Olayı titizlikle aydınlatacak tüm evreleri devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde arkadaşlarımız olayın soruşturmasına devam ediyorlar. Bu anlamda şu an itibariyle 2 gözaltı var. Soruşturma derinleştirildikçe yeni sonuçları tekrar paylaşırız sizlerle" dedi.