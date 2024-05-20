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        Tokat'taki patlamanın 2 şüphelisi adliyede

        TOKAT'ın Erbaa, ilçesinde bağ evinde bulunan sandığın patlaması sonucu 5'i jandarma 2'si sivil 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:20
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        Tokat'taki patlamanın 2 şüphelisi adliyede
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        TOKAT’ın Erbaa, ilçesinde bağ evinde bulunan sandığın patlaması sonucu 5’i jandarma 2’si sivil 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli ifadelerinde suçlamaları reddederken, olaydan 19 saat önce ilçede oldukları tespit edildi.

        Olay, 18 Mayıs saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63), oğlu Sefa Can Karaçoban (29) ile bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirterek, beldede devriye halinde bulunan jandarmaların komutanını cep telefonu ile arayarak ihbarda bulundu. Jandarma ihbar üzerine olay yerine geldi. Ahşaptan yapıldığı belirtilen sandığın kapağı açıldığı sırada içinde piknik tüpüne bağlı el yapımı patlayıcı düzenek büyük bir gürültüyle patladı. Sandığın içindeki patlayıcının 8 ila 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirildiği belirlendi.

        Olayda Ahmet Karaçoban, oğlu Sefa Can Karaçoban ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin araçları ve olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası 3 yaralı jandarma ile 2 sivil Tokat’taki hastanelere sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesinde tedavileri süren 2 jandarmanın sağlık durumunun iyi olduğu, Tokat’ta tedavisi süren uzman çavuşlardan Burak Muslurget ambulans helikopterle Ankara’ya sevk edildiği, sivillerle jandarmalarda uzuv kaybı yaşandığı tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        İLİŞKİ İDDİASI

        Yaşanan olayın ardından Sefa Can Karaçoban'ın İsmail G.'nin boşandığı eşi K.G. ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bunun üzerine ekipler İsmail G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli ile birlikte yanında bulunan Turgay Ö., Samsun’da yakalandı. İki şüphelinin olaydan bir gün önce 17 Mayıs saat 08.00’de otomobille Erbaa’ya geldikleri, 18 Mayıs saat 02.00’de Karayaka’dan ayrılarak Samsun’a gittikleri belirlendi. Olayın ardından Samsun’da yakalanıp ilçeye getirilen 2 şüpheli işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları reddettiği, bombalı düzeneği kendilerinin koymadığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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