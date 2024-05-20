Tokat'ta yaşanan patlamanın 2 şüphelisi adliyede (2)

Tokat'nın Erbaa ilçesinde bir bağ evine bırakıldığı iddia edilen sandığın patlaması sonucu 5'i jandarma 7 kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan İsmail Güreldi ile Tuncay Öztürk, işlemleri sonrası tutuklandı.

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