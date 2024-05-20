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        Erbaaspor - Belediye Kütahyaspor: 1-0 (6-5)

        STAT:İlçeHAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Harun Reşit GüngörERBAASPOR: Onur Behiç Özalgan - İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 20.05.2024 - 20:10
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        Erbaaspor - Belediye Kütahyaspor: 1-0 (6-5)
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        STAT:İlçe

        HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Harun Reşit Güngör

        ERBAASPOR: Onur Behiç Özalgan - İbrahim Konuksever, Erdi Bakırcı (Dk. 67 Tahsin Hacımustafaoğlu), Çağrı Bülbül, Mehmet Tosun (Dk. 84 Emirhan Çavuş), İbrahim Kaya (Dk. 91 İlker Sayan), Alperen Doğan, Erçin Ilgaz (Dk. 119 Mahmut Sarıhasan), Atalay Yıldırım (Dk. 46 Hüseyin Çolak), Oğulcan Enes Demiroğlu, Aykut Sarıdoğan

        BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Taylan Arman - Doğancan Kılıç, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 70 Haktan Çakır), Burak Başkaya, Murat Çaydemir, (Dk. 63 Gökay İravul) Samet Cantürk, Yekta Sönmez (Dk. 79 Muhammet Sait Özvardar), Can Muhammet Vural, Serkan Yıldız, Arda Keser, Eyüp Poyraz

        KIRMIZI KART: Dk. 102 Doğancan (Belediye Kütahyaspor)

        GOL: Dk. 72 İbrahim Konuksever (Erbaaspor)

        SARI KARTLAR: Aykut Sarıdoğan, İlker Sayan, Hüseyin Çolak, Oğulcan Enes Demiroğlu, Emirhan Çavuş (Erbaaspor), Samet Cantürk, İsmet Benli, Serkan Yıldız, Gökay İravul, Haktan Çakır, Burak Başkaya, Arda Keser (Belediye Kütahyaspor)

        TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup Play-Off 3’üncü tur 2’nci maçında Erbaaspor, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Belediye Küthyaspor’u normal süresi 1-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek finale yükseldi.

        47’nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Erçin’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Taylan kontrol etti.

        59’uncu dakikada gelişen Erbaaspor atağında İbrahim Kaya’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mehmet’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu Taylan kurtardı.

        69’uncu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aykut’un sert şutu az farkla auta gitti.

        72’nci dakikada Mehmet Tosun’un sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan İbrahim Konuksever’in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

        Karşılaşmanın normal süresi Erbaaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        102’nci dakikada Tahsin’in ceza sahası içine gönderdiği topu ceza yayında eliyle kesen Belediye Kütahyasporlu Doğancan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına gidildi. Erbaaspor penaltı atışları sonunda Belediye Kütahyaspor’a 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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