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        Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobildeki Gülseren Çağman (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mevlüt Çağman (65) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:20
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        Otomobil karşı şeride geçip kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan otomobildeki Gülseren Çağman (63) hayatını kaybetti, sürücü eşi Mevlüt Çağman (65) ise yaralandı.

        Kaza, bugün D-100 kara yolu Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Erbaa’dan Niksar'a giden Mevlüt Çağman yönetimindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek Ali Özlük yönetimindeki 07 AIJ 746 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil Çağman yaralanırken, yanındaki eşi Gülseren Çağman ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülseren Çağman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Mevlüt Çağman ise Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülseren Çağman’ın cansız bedeni incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

        Bu arada, otomobilin yoldan çıkıp karşı şeride geçtiği an bir akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

        Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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